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Минниханов проводил лидеров стран АСЕАН в казанском аэропорту

08:53, 19.06.2026

Главы делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН улетели из Татарстана

Минниханов проводил лидеров стран АСЕАН в казанском аэропорту
Фото: взято из макс-канала "ГАЛИМОВА"

Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил лидеров стран АСЕАН в казанском аэропорту. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.

— Проводили, — написала Галимова в соцсетях, приложив фотографии прощания Минниханова с некоторыми лидерами стран.

взято из макс-канала "ГАЛИМОВА"

Напомним, основная часть саммита Россия — АСЕАН, прошедшего в Казани, завершилась вчера. Свою рабочую поездку в столицу Татарстана также закончил президент Владимир Путин.

Ранее стало известно, что часть делегаций стран АСЕАН останется для участия в Сабантуе в Казани, который пройдет 20 июня.

Зульфат Шафигуллин

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