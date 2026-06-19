Минниханов проводил лидеров стран АСЕАН в казанском аэропорту
Главы делегаций-участников саммита Россия — АСЕАН улетели из Татарстана
Раис Татарстана Рустам Минниханов проводил лидеров стран АСЕАН в казанском аэропорту. Об этом сообщила пресс-секретарь главы республики Лилия Галимова.
— Проводили, — написала Галимова в соцсетях, приложив фотографии прощания Минниханова с некоторыми лидерами стран.
Напомним, основная часть саммита Россия — АСЕАН, прошедшего в Казани, завершилась вчера. Свою рабочую поездку в столицу Татарстана также закончил президент Владимир Путин.
Ранее стало известно, что часть делегаций стран АСЕАН останется для участия в Сабантуе в Казани, который пройдет 20 июня.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте», канал в MAX и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».