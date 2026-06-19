В Казани здание Мусульманского социалистического комитета признали ОКН

Его создателем и руководителем стал революционер-интернационалист Мулланур Вахитов

В Казани здание, в котором в 1917 году располагался Мусульманский социалистический комитет, может получить статус объекта культурного наследия регионального значения. Положительное заключение по этому вопросу выдала государственная историко-культурная экспертиза.

Речь идет о здании на улице Тукаевской, 1/15, построенном во второй половине XIX века. В начале апреля 1917 года здесь был организован Мусульманский социалистический комитет — центральный орган татарской демократической общественности. Его создателем и руководителем стал революционер-интернационалист Мулланур Вахитов.

Эксперты рекомендовали включить объект в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Отмечается, что здание сохранилось до наших дней, однако его исторический облик был частично изменен. В 1990-х годах на нем появились мансарда, башенка и дополнительные пристройки.

Напомним, что эксперта Александра Мартынова, который не хотел признавать дом Вахитова ОКН, лишили аттестации Минкульта РФ. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкультуры России обращения по поводу работы эксперта.

Наталья Жирнова