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В Казани здание Мусульманского социалистического комитета признали ОКН

15:49, 19.06.2026

Его создателем и руководителем стал революционер-интернационалист Мулланур Вахитов

В Казани здание Мусульманского социалистического комитета признали ОКН
Фото: предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

В Казани здание, в котором в 1917 году располагался Мусульманский социалистический комитет, может получить статус объекта культурного наследия регионального значения. Положительное заключение по этому вопросу выдала государственная историко-культурная экспертиза.

Речь идет о здании на улице Тукаевской, 1/15, построенном во второй половине XIX века. В начале апреля 1917 года здесь был организован Мусульманский социалистический комитет — центральный орган татарской демократической общественности. Его создателем и руководителем стал революционер-интернационалист Мулланур Вахитов.

Эксперты рекомендовали включить объект в Единый государственный реестр объектов культурного наследия народов России. Отмечается, что здание сохранилось до наших дней, однако его исторический облик был частично изменен. В 1990-х годах на нем появились мансарда, башенка и дополнительные пристройки.

предоставлено пресс-службой Комитета РТ по охране ОКН

Напомним, что эксперта Александра Мартынова, который не хотел признавать дом Вахитова ОКН, лишили аттестации Минкульта РФ. Комитет Татарстана по охране объектов культурного наследия на протяжении нескольких лет направлял в Минкультуры России обращения по поводу работы эксперта.

Наталья Жирнова

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