У части россиян перестали приходить уведомления в Telegram без VPN

Проблема может быть связана с тем, что системный механизм доставки уведомлений не привязан к самому мессенджеру

Фото: Артем Дергунов

У части российских пользователей перестали приходить push-уведомления в Telegram без использования VPN. Об этом сообщает «Газета.ru».

Проблема может быть связана с тем, что системный механизм доставки уведомлений не привязан к самому мессенджеру, уточняют эксперты.

— Проблема с доставкой push-уведомлений в Telegram без использования VPN — не единичная жалоба. Дело в том, что большинство людей ошибочно представляют, что уведомление летит напрямую с сервера Telegram на телефон. В реальности архитектура сложнее. Когда вам пишут, сервер Telegram отправляет короткий сигнал не вам, а на сервер Google или Apple. Только после этого операционная система телефона «будит» приложение и показывает уведомление, — рассказал директор департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Telegram уже знает о существовании проблемы и начал работу по созданию и переходу на собственную систему push-уведомлений.

Напомним, в начале июня «Макс» удалили из App Store. После этого у пользователей перестали приходить уведомления мессенджера на iPhone. Хотя сами сообщения доставлялись в прежнем режиме. На днях проблему с уведомлениями в «Максе» удалось частично решить.

Зульфат Шафигуллин