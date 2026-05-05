За сутки российские силы ПВО сбили шесть ракет и 601 беспилотник ВСУ

Также средствами противовоздушной обороны сбиты девять управляемых авиационных бомб и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS

За сутки российские силы ПВО сбили шесть крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотник ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны.

— Средствами противовоздушной обороны сбиты 9 управляемых авиационных бомб, 2 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS производства США, 6 крылатых ракет большой дальности «Фламинго» и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — цитирует издание.

Всего с начала СВО уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 142 247 беспилотных летательных аппаратов, 658 зенитных ракетных комплексов, 29 177 танков и других боевых бронированных машин.

Напомним, прошедшей ночью БПЛА сбили и над Татарстаном. Всего в период с 20.00 4 мая до 7.00 5 мая над регионами России уничтожили 289 беспилотников.



Галия Гарифуллина