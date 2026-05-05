17:23 МСК
Рэперу Гуфу отменили приговор за самоуправство

14:39, 05.05.2026

Его апелляционную жалобу удовлетворил Московский областной суд

Фото: скриншот из видео "Гуф — интервью с Артёмом Карповым (2025)" из ВКонтакте

Рэперу Гуфу (настоящее имя — Алексей Долматов) отменили приговор за самоуправство. Его апелляционную жалобу удовлетворил Московский областной суд, сообщают «Известия».

Уточняется, что в связи с примирением сторон потерпевший, избитый Гуфом и другим фигурантом Геворком Саруханяном, просил прекратить уголовное преследование. Сам артист в последнем слове заявил, что условный срок доставляет ему неудобства, и заверил, что не собирается уезжать из России.

Напомним, Гуф был приговорен к одному году условного лишения свободы за самоуправство в ходе конфликта в банно‑оздоровительном комплексе в деревне Малые Горки. Инцидент произошел 23 октября 2024 года. По материалам дела, Гуф и Геворк Саруханян в ходе ссоры с потерпевшим похитили у него мобильный телефон iPhone 14 Pro. Согласно версии следствия, Саруханян удерживал руки потерпевшего, а Долматов угрожал применением физического насилия и нанес не менее двух ударов по лицу.

Потерпевшим оказался Михаил Мартьянов, сотрудник полиции, который в момент нападения находился не при исполнении служебных обязанностей.

Галия Гарифуллина

