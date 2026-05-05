В проекте «Знак добра» можно подписаться на регулярные пожертвования

Платформа Авито запустила в разделе #яПомогаю «Добрую подписку» на пожертвования в рамках проекта «Знак добра»

Чтобы оформить ежемесячный автоплатеж, нужно зайти на страницу «Знак добра» , выбрать фонд и сумму пожертвования. Первый платеж списывается сразу после оформления подписки, далее пожертвование автоматически совершается раз в месяц. После каждого денежного перевода пользователь получает цифровой бейдж «Знак добра».

«Мы видим, что люди все чаще хотят помогать системно, а не разово, и новый алгоритм подписки в «Знаке добра» делает такую поддержку простой и привычной. Сто рублей в месяц от тысячи людей — это не просто 1,2 млн рублей в год. Это уверенность фонда в завтрашнем дне и возможность планировать помощь, строить долгосрочные планы, а не экстренно «тушить пожары», — рассказал руководитель ESG-продукта Авито Василий Лексин.

Оформить благотворительную подписку можно на любой из фондов, участвующих в проекте «Знак добра» на Авито.