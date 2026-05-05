Миронов выступил с идеей компенсировать часть затрат на аренду жилья молодым семьям
Кроме того, он выступил за запуск госпрограммы строительства семейных студенческих общежитий
Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что молодые семьи должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья при рождении ребенка. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.
— Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих, — заявил он.
Кроме того, он выступил за запуск госпрограммы строительства семейных студенческих общежитий. «Такую инициативу мы год назад направили в Кабмин», — напомнил Миронов.
В Татарстане изменили правила предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Теперь получить господдержку смогут только те пары, которые постоянно проживают в республике минимум пять лет на момент подачи заявления.
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».