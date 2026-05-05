Миронов выступил с идеей компенсировать часть затрат на аренду жилья молодым семьям

Кроме того, он выступил за запуск госпрограммы строительства семейных студенческих общежитий

Фото: Динар Фатыхов

Председатель партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов заявил, что молодые семьи должны получать частичную компенсацию расходов на аренду жилья при рождении ребенка. Такое мнение он выразил в разговоре с ТАСС.

— Мы предлагаем частично компенсировать молодым родителям расходы на аренду жилья: при рождении первого ребенка 50% арендной платы. Эта инициатива касается всех молодых семей, в том числе и студенческих, — заявил он.

Кроме того, он выступил за запуск госпрограммы строительства семейных студенческих общежитий. «Такую инициативу мы год назад направили в Кабмин», — напомнил Миронов.

В Татарстане изменили правила предоставления жилищных субсидий молодым семьям. Теперь получить господдержку смогут только те пары, которые постоянно проживают в республике минимум пять лет на момент подачи заявления.



Галия Гарифуллина