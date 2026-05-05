Татарстанцев предупредили о сильном ветре и возможной грозе 5 и 6 мая

Ветер может достигать скорости 15 м/с

Фото: Динар Фатыхов

Татарстанцев предупредили о сильном ветре и возможной грозе вечером 5 мая, ночью и днем 6-го. Сообщение было опубликовано в приложении МЧС.

Жителям республики рекомендовали не прятаться под рекламными щитами, дорожными знаками, деревьями и линиями электропередач.

— Будьте осторожны при передвижении по улицам и дорогам. Следите за детьми, окажите помочь пожилым и больным людям, — говорится в сообщении.

Напомним, в Татарстане продолжается период теплой весенней погоды. По прогнозам Гидрометцентра РТ, в ближайшие дни температурный режим ожидается выше климатической нормы на 4—5 градусов.

Галия Гарифуллина