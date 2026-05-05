Атаки ВСУ на жилые дома в Чебоксарах расследуют как теракт
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о террористическом акте (ст. 205 УК РФ) по факту атаки ВСУ на жилые дома в Чувашии.
По данным следствия, утром 5 мая украинские формирования осуществили массированную атаку с применением крылатых ракет и не менее восьми беспилотных летательных аппаратов. В результате были повреждены предприятие гражданского назначения, многоэтажные жилые дома и более двадцати частных домовладений в Чебоксарах.
Следователи и криминалисты провели осмотр мест происшествия, изъяли фрагменты беспилотников и боеприпасов для проведения экспертиз. Ведется работа со свидетелями, анализируются данные с камер видеонаблюдения и выполняются иные следственные действия.
По официальным данным, которые также представил глава республики Олег Николаев, два человека погибли, еще 23 получили травмы. Напомним, что в регионе объявили режим ЧС регионального характера после атаки ВСУ.
