В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»
В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность». Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике.
Режим ввели сегодня в 02:06. Также ночью объявляли режим ракетной опасности. В Казани и Зеленодольске сообщали об угрозе атаки БПЛА, в столице были слышны сирены.
Как сообщили впоследствии в Минобороны России, в течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА.
