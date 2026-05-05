В Татарстане отменили режим «Беспилотная опасность»

Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по республике

Режим ввели сегодня в 02:06. Также ночью объявляли режим ракетной опасности. В Казани и Зеленодольске сообщали об угрозе атаки БПЛА, в столице были слышны сирены.



Как сообщили впоследствии в Минобороны России, в течение прошедшей ночи над Татарстаном сбили БПЛА.



Галия Гарифуллина