Финансирование казанской антитеррористической программы увеличат на полмиллиона рублей

Согласно обновленному документу, на реализацию программных мероприятий из бюджета города предусмотрено 6,24 млн рублей

Исполнительный комитет Казани внес изменения в муниципальную программу «Профилактика терроризма и экстремизма в Казани на 2026—2028 годы». Документ проходит антикоррупционную экспертизу.

Согласно обновленному документу, на реализацию программных мероприятий из бюджета города предусмотрено 6,24 млн рублей. Средства распределены равномерно на три года: по 2,08 млн рублей ежегодно. Ранее эта сумма составляла по 1,88 млн на каждый год.

Программа направлена на совершенствование профилактических мероприятий по предупреждению террористических и экстремистских проявлений.

Основные направления работы включают:

организацию деятельности антитеррористической комиссии и ее рабочих групп;

информационно-просветительскую работу с населением;

мониторинг общественно-политических и религиозных процессов;

обеспечение антитеррористической защищенности объектов жизнеобеспечения и мест массового пребывания людей.

Особое внимание уделяется работе с молодежью, иностранными гражданами и представителями религиозных конфессий. В рамках программы планируется проведение тематических мероприятий, конкурсов, информационных кампаний и профилактических встреч.

Среди ключевых задач программы — формирование у населения неприятия идеологии терроризма и повышение устойчивости к ее пропаганде на основе традиционных российских духовно-нравственных ценностей.

По данным МВД по РТ, только с начала 2026 года уже были задержаны семь несовершеннолетних за диверсионную деятельность, а за последние три года еще семь — на этапе подготовки нападений на образовательные организации Татарстана. Эксперты отмечают, что многие из задержанных за террористическую деятельность сами являются жертвами буллинга, семейных проблем и отсутствия поддержки, а родители часто не замечают тревожных сигналов или реагируют лишь запретами и наказаниями. Подробнее об этом — в материале «Реального времени».

Наталья Жирнова