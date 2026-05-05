Генконсульство России в Исфахане возобновит работу с 6 мая

11:21, 05.05.2026

Личный прием граждан будут вести в соответствии с установленным графиком

Фото: sina drakhshani на Unsplash

Генконсульство России в Исфахане (Иран) возобновит работу с 6 мая. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале диппредставительста.

— Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года, — говорится в сообщении.

Личный прием граждан будут вести в соответствии с установленным графиком, добавили в генконсульстве.

Напомним, Казань и Исфахан в прошлом месяце официально установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение было подписано мэрами городов во дворце «Чехель Сотун».

Галия Гарифуллина

