Генконсульство России в Исфахане возобновит работу с 6 мая
Личный прием граждан будут вести в соответствии с установленным графиком
Генконсульство России в Исфахане (Иран) возобновит работу с 6 мая. Соответствующая информация опубликована в телеграм-канале диппредставительста.
— Генеральное консульство Российской Федерации в Исфахане возобновляет работу с 6 мая 2026 года, — говорится в сообщении.
Личный прием граждан будут вести в соответствии с установленным графиком, добавили в генконсульстве.
Напомним, Казань и Исфахан в прошлом месяце официально установили побратимские отношения. Соответствующее соглашение было подписано мэрами городов во дворце «Чехель Сотун».
