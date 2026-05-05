С начала года в Татарстане зарегистрировали около 2 тыс. объектов по «гаражной амнистии»

Речь идет об 1,1 тыс. земельных участков и 773 гаражах

Фото: Динар Фатыхов

С начала года в Татарстане зарегистрировали около 2 тыс. объектов по «гаражной амнистии». Об этом сообщили в пресс-службе Росреестра республики.

В число этих объектов вошло 1,1 тыс. земельных участков и 773 гаража. Всего с начала реализации «гаражной амнистии» в республике зарегистрировали 24,8 тыс. объектов: более 9,6 тыс. гаражей и около 15,3 тыс. земельных участков под ними общей площадью 418 тыс. кв. м.

Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Напомним, в прошлом году Татарстан вошел в число лидеров среди регионов России по количеству зарегистрированных гаражей в рамках действия закона о «гаражной амнистии». На тот момент в республике было зарегистрировано 8,2 тыс. гаражей по упрощенной схеме.



Галия Гарифуллина