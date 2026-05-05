Поступление в магистратуру могут ограничить по специальности бакалавриата

Группа депутатов Госдумы разработала законопроект, который предоставит Минобрнауки РФ право устанавливать список специальностей, требующих обязательной преемственности обучения в магистратуре. Об этом сообщает «Ъ».

Инициатива предполагает, что поступать в магистратуру по отдельным направлениям смогут либо выпускники профильного бакалавриата, либо абитуриенты с опытом работы по выбранному направлению.

Авторы законопроекта считают, что магистратура нацелена на углубленное изучение дисциплины, а без базовых знаний освоить сложные темы за короткий срок затруднительно. По их мнению, из‑за отсутствия фундаментальной подготовки выпускники могут не обрести необходимые профессиональные компетенции.

В пояснительной записке парламентарии отмечают, что сегодня нередко встречаются случаи, когда бакалаврская и магистерская программы не связаны между собой. В результате студенты не получают нужных фундаментальных знаний.

В качестве иллюстрации приводятся данные за 2025 год: около 20 % поступивших в магистратуру по направлению «Химические технологии» имели образование по принципиально другому профилю, а среди зачисленных на юриспруденцию доля таких абитуриентов составила уже 24 %.

Наталья Жирнова