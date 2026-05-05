ВОЗ проверит информацию о вспышке вируса Андес на круизном лайнере MV Hondius

По предварительным данным организации, на судне зафиксирована вспышка одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов

Фото: Динар Фатыхов

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) проводит проверку информации о вспышке вируса Андес на круизном лайнере MV Hondius. Об этом сообщила исполняющая обязанности директора по вопросам готовности к эпидемиям и их профилактики ВОЗ Мария Ван Керкхове, передает ТАСС. Результаты лабораторных исследований ожидаются уже 6 мая.



По предварительным данным организации, на судне зафиксирована вспышка одной из наиболее опасных разновидностей хантавирусов. В настоящее время ВОЗ ожидает результатов анализов из Южноафриканского национального института по контролю за заболеваниями (NICD).

Как отмечают специалисты, вирус Андес периодически передается от грызунов к жителям Южной Америки и имеет высокий уровень летальности — около 40% случаев заболевания заканчиваются летальным исходом. Особенностью этого вируса является то, что он способен передаваться не только от грызунов к человеку, но и от человека к человеку.

Судно следовало по маршруту из аргентинского города Ушуайя в Кабо-Верде. На борту находились 150 пассажиров. В рамках путешествия лайнер совершил заходы в Антарктику и район Фолклендских островов. Во время перехода через Атлантику у нескольких пассажиров проявились симптомы тяжелого респираторного заболевания. Под медицинским наблюдением оказались шесть человек. По данным AFP, трое из них скончались, а один пациент находится в реанимации в Южной Африке.



Наталья Жирнова