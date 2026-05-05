Казань простилась с художником Александром Простовым-Покровским

3 мая скончался казанский художник, обладатель Кубка Сальвадора Дали Александр Простов-Покровский. Он ушел на 76-м году жизни, сообщили в Минкульте Татарстана. Прощание с ним проходит сегодня в парке усадьбы Сандецкого.

Простов-Покровский известен как живописец, график, сценограф, художник-постановщик. Он родился 9 марта 1951 в Казани. Отец художника был главным режиссером Качаловского театра, мать — актрисой того же театра.

Работал в Казанском авиационном институте, где и начал занятия в студии при художественном фонде. Учился на художественно-графическом факультете педагогического института в Чебоксарах.

В творчестве художника переплетались философский, культурный и религиозный пласты. Сам он определял свое направление как «интеллектуальный реализм». Работы Простова-Покровского выставлялись в Германии, Ирландии, на Мальте, в Чехии, Словакии, Болгарии, Турции, Сербии и России. Художник также был оформителем спектаклей в Качаловском театре, сотрудничал с татарским режиссером Салаватом Юзеевым.

Художник был награжден Кубком Сальвадора Дали, Золотой медалью Европейского круга Франца Кафки, медалью «В память 1000-летия Казани».

Галия Гарифуллина