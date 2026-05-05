В Казани частично ограничат движение по ул. Годовикова

Участок перекроют в связи со строительством тепловых сетей

С 15 по 18 мая в Казани частично ограничат движение по ул. Годовикова. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Казани.

Будет закрыта проезжая часть по ул. Годовикова в районе здания №12 по ул. Молодежной. Движение перекроют в связи со строительством тепловых сетей.

Напомним, ограничения в Казани вводят и в связи с подготовкой ко Дню Победы. Так, с 16:00 до 23:30 с 1 по 7 мая при необходимости перекроют движение транспорта на площади Тысячелетия, по Кремлевской набережной, улицам Декабристов, Ташаяк, Право-Булачной, Лево-Булачной и по проезду между цирком и Центральным стадионом. С 0:00 до 17:00 7 и 8 мая при необходимости ограничения введут по улице Театральной и площади Свободы.



Галия Гарифуллина