Татарстанцам рассказали о новых речных маршрутах в республике

На маршруте Казань — Челны появится остановка в Камском Устье

С 1 мая стартовал маршрут Казань — Челны. На нем будут регулярные остановки в Камском Устье, сообщил на пресс-конференции гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

— В этом году у нас впервые с 1 мая стартовал маршрут Казань — Набережные Челны, дополнительно будут регулярные остановки в Камском Устье, о чем нас не раз просили пассажиры, и только в 2026-м у нас появилась такая возможность. Также скоростные суда будут ходить в Болгар и Свияжск. В перспективе стоит задача дать возможность пассажирам добраться по всей республике, от Зеленодольска до Тетюшей, скоростными судами, — перечислил спикер.

Кроме того, появится сообщение Набережных Челны — Соколки, Чистополь — Красный Яр. Об этом на пресс-конференции сообщила зампредседателя Госкомитета республики по тарифам Ольга Воронова.

