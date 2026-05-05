Нижнекамск простился с Рафаилом Глянцем — одним из первостроителей города
Как сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, сегодня город простился с Рафаилом Глянцем — человеком, стоявшим у истоков Нижнекамска. О его кончине стало известно 1 мая.
Рафаил Глянц почти 60 лет своей жизни посвятил развитию города и предприятия «Нижнекамскнефтехим». Под его руководством возводились жилые кварталы, школы, больницы, дороги и вся необходимая городская инфраструктура. Вместе с коллегами он участвовал в создании Нижнекамска.
— Это большая, невосполнимая утрата для Нижнекамска. Светлая память, — написал Беляев.
