Нижнекамск простился с Рафаилом Глянцем — одним из первостроителей города

16:31, 05.05.2026

Рафаил Глянц почти 60 лет своей жизни посвятил развитию города

Фото: взято с telegram-канала главы Нижнекамска Радмира Беляева

Как сообщил глава Нижнекамского района Радмир Беляев, сегодня город простился с Рафаилом Глянцем — человеком, стоявшим у истоков Нижнекамска. О его кончине стало известно 1 мая.

Рафаил Глянц почти 60 лет своей жизни посвятил развитию города и предприятия «Нижнекамскнефтехим». Под его руководством возводились жилые кварталы, школы, больницы, дороги и вся необходимая городская инфраструктура. Вместе с коллегами он участвовал в создании Нижнекамска.

— Это большая, невосполнимая утрата для Нижнекамска. Светлая память, — написал Беляев.

Наталья Жирнова

