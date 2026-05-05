Гендиректор АО «Флот РТ» рассказал о нюансах эксплуатации судов на газе

Один из них — это инфраструктура

Фото: Людмила Губаева

При эксплуатации водного транспорта на газе есть два нюанса: инфраструктура и регулярность поездок. Об этом на пресс-конференции сообщил гендиректор АО «Флот РТ» Роман Лизалин.

— Например, чтобы заправлять суда таким топливом, нужна специализированная заправка. Также стоит отметить, что технически судно на газе не может стоять. Дело в том, что сжиженное топливо хранится при температуре -140 градусов. Его сжижают на предприятии, так как на борту это сделать технически нереально, и привозят сюда. Когда же топливо нагревается, оно расширяется, и если судно стоит и никуда не ходит, подрывные клапана стравливают его. Когда же судно ходит постоянно, этого не происходит, — объяснил спикер.

При этом он отметил, что в свое время компания активно работала над проектами «водных машин» на сжиженном газе. Лизалин также допустил, что в ближайшем будущем переход судов на сжиженное топливо может произойти. Напомним, что на сегодняшний день этот транспорт заправляют «дизелем».

Никита Егоров