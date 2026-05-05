Семьи с тройней в Татарстане начнут получать по 100 тысяч на ребенка

Также теперь семьи будут получать пособие в размере прожиточного минимума для детей в республике на каждого ребенка до достижения ими полутора лет

В Татарстане готовится к подписанию указ о существенном расширении мер социальной поддержки семей, где рождается трое и более детей одновременно. Проект находится на антикоррупционной экспертизе.

Единовременное пособие на каждого ребенка будет увеличено десятикратно — с 10 до 100 тысяч рублей. Существенные изменения коснутся и ежемесячных выплат. Теперь семьи будут получать пособие в размере прожиточного минимума для детей в Татарстане на каждого ребенка до достижения ими полутора лет.

Важным нововведением станет автоматический перерасчет пособий при изменении величины прожиточного минимума. Семье не потребуется подавать дополнительные заявления — все изменения будут производиться в беззаявительном порядке.

Напомним, что в Татарстане увеличат выплаты для молодых матерей в селах — до 100 и 200 тысяч. Данные меры направлены на стимулирование рождаемости в сельской местности и поддержку молодых семей.

