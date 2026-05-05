На строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей

Согласно документации, в комплекс работ вошли перегон от станции «10-й микрорайон» до «Фучика» и сооружение котлована

Фото: Динар Фатыхов

На строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в комплекс работ вошли перегон от станции «10-й микрорайон» до «Фучика», сооружение котлована, установка наружных сетей канализации. Также предусмотрены средства на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов, непредвиденные затраты и т.д.

Реальное время / realnoevremya.ru

Срок завершения работ — 1 декабря этого года. Заказчиком выступает компания Главстрой РТ.

В декабре сообщалось, что строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена выполнено на 46%. Первый этап строительства включает в себя линию протяженностью 5,37 километра, на которой будут расположены четыре новые станции:

«100-летия ТАССР» (на улице Юлиуса Фучика);

«Академическая» (на пересечении улиц Фучика и Завойского);

«Зилант» (на пересечении улиц Фучика и Ломжинской);

«Тулпар» (на перекрестке проспекта Победы и улицы Сахарова).

Галия Гарифуллина