Новости общества

14:18 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

На строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей

11:39, 05.05.2026

Согласно документации, в комплекс работ вошли перегон от станции «10-й микрорайон» до «Фучика» и сооружение котлована

На строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей
Фото: Динар Фатыхов

На строительство метро от станции «Фучика» до «Сахарова» в Казани направят еще почти 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Согласно документации, в комплекс работ вошли перегон от станции «10-й микрорайон» до «Фучика», сооружение котлована, установка наружных сетей канализации. Также предусмотрены средства на горноспасательное обслуживание опасных производственных объектов, непредвиденные затраты и т.д.

Реальное время / realnoevremya.ru

Срок завершения работ — 1 декабря этого года. Заказчиком выступает компания Главстрой РТ.

В декабре сообщалось, что строительство первого участка второй линии Казанского метрополитена выполнено на 46%. Первый этап строительства включает в себя линию протяженностью 5,37 километра, на которой будут расположены четыре новые станции:

  • «100-летия ТАССР» (на улице Юлиуса Фучика);
  • «Академическая» (на пересечении улиц Фучика и Завойского);
  • «Зилант» (на пересечении улиц Фучика и Ломжинской);
  • «Тулпар» (на перекрестке проспекта Победы и улицы Сахарова).
Галия Гарифуллина

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

ОбществоИнфраструктура Татарстан

Новости партнеров

Читайте также