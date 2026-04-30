Медицинские учреждения Татарстана назвали график работы на майские праздники

Взрослые стоматологические поликлиники будут работать с 9:00 до 15:00 (1, 3, 9, 10, 11 мая) и до 16:00 2 мая, детские — по аналогичному графику

В Татарстане с 1 по 11 мая стационары и родильные дома будут работать в круглосуточном режиме. Травматологические пункты с круглосуточным режимом будут осуществлять прием пациентов с первичными обращениями вне зависимости от места проживания во все праздничные и выходные дни. Гинекологические стационары работают в круглосуточном режиме все дни.

Взрослые поликлиники будут работать 1, 2, 3, 9, 10 и 11 мая с 8:00 до 17:00. Женские консультации работают по графику поликлиник.

Детские поликлиники по республике: 1, 2, 3, 9, 10, 11 мая с 8:00 до 15:00. В Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске: 1, 3, 9, 10 мая с 8:00 до 15:00, 2 и 11 мая с 8:00 до 17:00.

Взрослые стоматологические поликлиники: 1, 3, 9, 10, 11 мая с 9:00 до 15:00, 2 мая с 9:00 до 16:00. Детские стоматологические поликлиники по Татарстану: 1, 3, 9, 10, 11 мая с 9:00 до 15:00, 2 мая с 9:00 до 16:00. Дежурные детские стоматологические поликлиники Казани: 3 и 10 мая с 9:00 до 18:00.

Ариана Ранцева