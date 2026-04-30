Председатель палаты имущества Заинского района уволен в связи с утратой доверия

По представлению Заинской городской прокуратуры в связи с утратой доверия уволен председатель палаты земельных и имущественных отношений Заинского района Раис Шайхиев, сообщает прокуратура РТ.

По версии следствия, в период с 2024 по 2026 год чиновник получил от жителей района взятки на общую сумму 635 тыс. рублей. Деньги предназначались за содействие в предоставлении земельных участков в аренду и собственность для ведения личного хозяйства и сельскохозяйственных нужд. В настоящее время в отношении Шайхиева в суде рассматривается уголовное дело по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ, частям 1 и 2 статьи 290 УК РФ (получение взятки).

Прокуратура города потребовала уволить чиновника в связи с утратой доверия. Сегодня решением совета Заинского муниципального района требование надзорного ведомства удовлетворено.

Ариана Ранцева