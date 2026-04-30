Парад Победы в Казани пройдет без техники

Вслед за парадом Победы в Москве проход техники отменили и в Казани

Парад Победы в Казани пройдет без прохода техники, ее выставят у Центрального стадиона, выяснило «Реальное время».

Ранее Минобороны заявило, что в связи с оперативной обстановкой на параде Победы в Москве военная техника задействована не будет.



Ограничения парада в Казани также связаны с вопросами безопасности.