Парад Победы в Казани пройдет без техники
Вслед за парадом Победы в Москве проход техники отменили и в Казани
Парад Победы в Казани пройдет без прохода техники, ее выставят у Центрального стадиона, выяснило «Реальное время».
Ранее Минобороны заявило, что в связи с оперативной обстановкой на параде Победы в Москве военная техника задействована не будет.
Ограничения парада в Казани также связаны с вопросами безопасности.
