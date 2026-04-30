В Соцфонде назвали количество работающих и неработающих пенсионеров в Татарстане

Больше всего работающих пенсионеров проживает в Москве

Фото: Динар Фатыхов

В Татарстане насчитывается 179 278 работающих пенсионеров по состоянию на 1 марта 2026 года. При этом неработающих лиц пенсионного возраста в республике в пять раз больше (909 547 человек), следует из статистики Соцфонда.

Больше всего работающих пенсионеров проживает в Москве (450,8 тыс.), Московской области (368 тыс.) и Санкт-Петербурге (308,9 тыс.).

В свою очередь, меньше всего работающих пенсионеров — в Ненецком автономном округе (3,7 тыс.), Чукотском автономном округе (4,9 тыс.), а также в Еврейской автономной области и Республике Алтай (по 7,8 тыс. человек в обоих регионах).

Никита Егоров