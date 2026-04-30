Минтруд РФ утвердил продолжительные выходные на 2027 год
Выходными также будут 21—23 февраля (3 дня), 6—8 марта (3 дня), 8—10 мая (3 дня), 12—14 июня (3 дня) и 4—7 ноября (4 дня)
Новогодние праздники в 2027 году продлятся 11 дней, сообщил Минтруд.
Согласно проекту министерства, выходные дни в 2027 году распределятся следующим образом: новогодние праздники — с 31 декабря 2026 года по 10 января 2027 года (11 дней); с 21 по 23 февраля (3 дня); с 6 по 8 марта (3 дня); майские праздники — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая (два периода по 3 дня); с 12 по 14 июня (3 дня); с 4 по 7 ноября (4 дня).
