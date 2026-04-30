Названа разница в пенсиях у работающих и неработающих пенсионеров в Татарстане

Средний размер пенсионного обеспечения в республике составил 24 932 рубля

Фото: Максим Платонов

В Татарстане пенсия у неработающих пенсионеров составила 25 251 рубль по состоянию на 1 марта 2026 года. Это на 8,3%, или на 1 937 рублей, больше, чем получают работающие татарстанцы пенсионного возраста (23 314 рублей), следует из данных Соцфонда.

При этом средний размер пенсионного обеспечения в республике составил 24 932 рубля. Это на 1,35% меньше, чем в среднем по России (25 274 рубля).

В целом по стране неработающие пенсионеры получают пенсию в размере 25 647 рублей. Это на 9,32% больше, чем выплаты у работающих россиян пенсионного возраста (23 461).

Ранее в Минтруде России заявили об отсутствии планов повышать пенсионный возраст.

Никита Егоров