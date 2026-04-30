Татарстан занял седьмое место в России по спросу на авиабилеты на майские

В апреле интерес татарстанцев к планированию путешествий вырос в 2,9 раза относительно апреля прошлого года, чаще всего билеты искали с 5 по 10 апреля

Татарстан вошел в топ-10 регионов по активности планирования поездок на майские праздники, заняв седьмое место в общероссийском рейтинге. При этом сама Казань признана одним из самых бюджетных направлений для перелетов. Такими данными поделились с «Реальным временем» МегаФон и сервис «Купибилет» в совместном исследовании.

В апреле интерес к планированию путешествий у жителей Татарстана вырос в 2,9 раза относительно апреля прошлого года. Активнее всего билеты искали с 5 по 10 апреля — трафик на профильные сайты был на 68% выше среднего.

Наиболее бюджетными вариантами для путешествий стали перелеты в Санкт-Петербург и Казань — стоимость билетов варьируется в пределах 9 тыс. рублей. С начала года в Казани побывали путешественники из более чем 70 регионов страны, только за последний месяц их количество увеличилось на 17%.



Ариана Ранцева