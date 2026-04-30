Казанский зооботсад с 1 мая переходит на летний режим работы
Комплекс будет открыт для прогулок с 8:30 до 20:00, кассы прекращают обслуживание в 19:00
С завтрашнего дня Казанский зооботсад переходит на новый режим работы. Теперь у посетителей появится дополнительный час для наблюдения за птицами и животными — учреждение будет открыто до восьми часов вечера.
Как сообщили в пресс-службе зооботсада, с 1 мая кассы прекращают обслуживание в 19:00, а сам комплекс доступен для прогулок с 8:30 до 20:00.
