Новости общества

00:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Раис Татарстана Рустам Минниханов признан лучшим главой региона в РФ

14:09, 30.04.2026

Второе место в исследовании Центра «Рейтинг» занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Чечни Рамзан Кадыров

Фото: Динар Фатыхов

Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил «Национальный рейтинг» руководителей регионов России по итогам марта — апреля 2026 года. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках одноименного проекта.

Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

Итоги исследования сформированы на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество Татарстан

Новости партнеров

