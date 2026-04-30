Раис Татарстана Рустам Минниханов признан лучшим главой региона в РФ
Второе место в исследовании Центра «Рейтинг» занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Чечни Рамзан Кадыров
Раис Татарстана Рустам Минниханов возглавил «Национальный рейтинг» руководителей регионов России по итогам марта — апреля 2026 года. Исследование подготовил Центр информационных коммуникаций «Рейтинг» в рамках одноименного проекта.
Второе место занял мэр Москвы Сергей Собянин, третье — глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.
Итоги исследования сформированы на основе заочного анкетирования, а также заочных и очных опросов представителей экспертного сообщества.
