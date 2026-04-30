В первом квартале 2026 года Турцию посетили 650 тыс. россиян — 9,5% туристов

Всего за январь — март республику посетили 9,2 млн человек, из них 6,8 млн иностранцев, лидером стала Германия (677 тыс.), на втором месте — Россия

Турцию в первом квартале 2026 года посетили 650 тыс. россиян, что составляет 9,5% от общего потока иностранцев в республику. Об этом говорится в статистике за январь — март 2026 года, обнародованной Министерством культуры и туризма Турции.

Всего за этот период республику посетили 9,2 млн человек, из них 6,8 млн иностранцев. Лидером по турпотоку стала Германия с 677 тыс. граждан. На втором месте Россия (650 тыс.), за ней идет Болгария (539 тыс.), Иран (527 тыс.) и Великобритания (314 тыс.).

Общий поток туристов вырос на 4,2% по сравнению с тем же периодом 2025 года, а иностранцев — на 2,2%.

Наиболее популярными направлениями среди иностранцев стали Стамбул (56,5% гостей), Эдирне (10,7%), Анталья (10,3%), а также провинции Артвин (4,2%) и Ван (2,4%). С началом летнего сезона ожидается рост популярности Антальи и других курортов.



Ариана Ранцева