Новости общества

11:21 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Краснодаре задержан 63-летний мужчина по подозрению в госизмене

10:42, 30.04.2026

Сотрудники ФСБ задержали 63-летнего жителя Краснодара, передававшего СБУ координаты предприятий ТЭК в двух краях и планы размещения военной техники ПВО

В Краснодаре задержан 63-летний мужчина по подозрению в госизмене
Фото: предоставлено пресс-службой УФСБ по РТ

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 63-летнего жителя Краснодара, передававшего СБУ координаты предприятий топливно-энергетического комплекса в Краснодарском и Ставропольском краях и планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения через WhatsApp* инициативно установил контакт с представителем СБУ, которому передал фотоматериалы и координаты предприятий ТЭК, а также планы размещения военной техники ПВО. Кроме того, по заданию куратора он собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и пытался обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный заключен под стражу. В ФСБ подчеркнули, что все лица, давшие согласие на содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.

Ариана Ранцева
Справка

*запрещенная в России соцсеть, принадлежит компании Meta*, признанной экстремистской, ее деятельность является запрещенной на территории РФ

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

Читайте также