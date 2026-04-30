В Краснодаре задержан 63-летний мужчина по подозрению в госизмене

Сотрудники ФСБ задержали по подозрению в госизмене 63-летнего жителя Краснодара, передававшего СБУ координаты предприятий топливно-энергетического комплекса в Краснодарском и Ставропольском краях и планы размещения военной техники, обеспечивающей безопасность воздушного пространства. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ведомства, мужчина 1963 года рождения через WhatsApp* инициативно установил контакт с представителем СБУ, которому передал фотоматериалы и координаты предприятий ТЭК, а также планы размещения военной техники ПВО. Кроме того, по заданию куратора он собирал сведения о сотрудниках одного из предприятий и пытался обеспечить спецслужбам Украины доступ к его корпоративной почте.

Следственным отделом УФСБ по Краснодарскому краю возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ (государственная измена). Задержанный заключен под стражу. В ФСБ подчеркнули, что все лица, давшие согласие на содействие противнику, будут установлены и привлечены к ответственности.



Ариана Ранцева