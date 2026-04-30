Новак: мораторий на обнуление топливного демпфера продлевать не стали

Мораторий на обнуление выплат по топливному демпферу был введен с октября 2025 года по 1 мая 2026 года для стабилизации топливного рынка

Правительство России приняло решение не продлевать мораторий на обнуление демпфирующего механизма после 1 мая 2026 года. Об этом сообщил журналистам вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Кавказского инвестиционного форума.

— Что касается моратория на демпфер, то, учитывая текущую ситуацию, мы приняли решение пока остаться в рамках действующего налогового законодательства. Если будет потребность в такого рода решениях, тогда отдельно будет принято решение, — сказал он.

Демпферный механизм призван компенсировать нефтяным компаниям разницу между экспортными ценами и ценами на внутреннем рынке, сдерживая рост стоимости топлива в России. Мораторий на обнуление этих выплат был введен с октября 2025 года по 1 мая 2026 года для стабилизации ситуации на топливном рынке.

Ариана Ранцева