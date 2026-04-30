Песков: речи об Азербайджане как площадке для переговоров по Украине пока нет
Так он прокомментировал заявление Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан для переговоров
Речи о том, чтобы использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров по украинскому урегулированию, пока нет. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
— Об этом речи пока не идет, — сказал Песков, комментируя заявление Владимира Зеленского о готовности Киева использовать Азербайджан в качестве площадки для переговоров.
