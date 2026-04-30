Новости общества

00:25 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Кремле заявили о падении ВВП РФ и принимаемых мерах для его изменения

13:44, 30.04.2026

Тенденция падения ВВП РФ есть, президент и Кабмин принимают решения для ее изменения

В Кремле заявили о падении ВВП РФ и принимаемых мерах для его изменения
Фото: Михаил Захаров

Кремль объявит о датах перемирия ко Дню Победы, как только решение по ним будет принято. При этом в Кремле считают, что один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире, так как концентрация конфликтов слишком велика и в один момент прекратить эти тенденции сложно.

Песков заявил, что Кремль доверяет официальной экономической статистике. Сокращение ВВП РФ является ожидаемым процессом, тенденция падения есть, президент и Кабинет министров принимают решения для ее изменения.

Москва не предлагала аналогов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь, а также бороться с терроризмом и экстремизмом.

Путин сегодня встретится с представителями коренных малочисленных народов России.

Ариана Ранцева

Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».

Общество

Новости партнеров

