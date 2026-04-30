В Кремле заявили о падении ВВП РФ и принимаемых мерах для его изменения

Кремль объявит о датах перемирия ко Дню Победы, как только решение по ним будет принято. При этом в Кремле считают, что один разговор Путина и Трампа не может оздоровить обстановку в мире, так как концентрация конфликтов слишком велика и в один момент прекратить эти тенденции сложно.

Песков заявил, что Кремль доверяет официальной экономической статистике. Сокращение ВВП РФ является ожидаемым процессом, тенденция падения есть, президент и Кабинет министров принимают решения для ее изменения.

Москва не предлагала аналогов Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе. Россия присутствует в Мали в связи с необходимостью, которая заявляется действующей властью этой страны, и продолжит оказывать помощь, а также бороться с терроризмом и экстремизмом.

Путин сегодня встретится с представителями коренных малочисленных народов России.



