В Минтруде заявили об отсутствии планов повышать пенсионный возраст

Фото: Артем Дергунов

Повышение пенсионного возраста в РФ не планируется ни до 2028 года, ни после него. Это следует из ответа Минтруда РФ на запрос заместителя председателя комитета Госдумы по экономполитике Михаила Делягина («Справедливая Россия»), пишет ТАСС.

— Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации совместно с министерством финансов Российской Федерации рассмотрено ваше обращение по вопросу, связанному с повышением пенсионного возраста, и сообщается об отсутствии как планов, так и намерений осуществлять новое повышение пенсионного возраста — как до 2028 года, так и после него, — говорится в документе.

В министерстве добавили, что иных «параметров возраста выхода на пенсию» не обсуждается и не прорабатывается.

Ариана Ранцева