Три пляжа Анапы получили разрешение на работу к туристическому сезону

Роспотребнадзор сообщил, что их покрыли дополнительным слоем чистого песка

К началу туристического сезона три пляжа города‑курорта Анапы прошли проверку Роспотребнадзора и получили санитарно‑эпидемиологическое заключение о соответствии санитарным требованиям.

Разрешения выданы пляжам, расположенным на территории детского оздоровительного комплекса «Жемчужина», детского оздоровительного комплекса «Аврора» и ГБУ «Пансионат «Высокий берег». Достичь нужного уровня безопасности удалось благодаря специальной технологии восстановления пляжей: их покрыли дополнительным слоем чистого песка.

Роспотребнадзор продолжит внимательно следить за обстановкой. В течение всего курортного сезона специалисты ведомства будут регулярно проверять состояние морской воды и песчаных пляжей. Параллельно Роспотребнадзор не прекращает мониторинг в зоне ликвидации последствий разлива нефтепродуктов в Керченском проливе — эта ситуация остается на особом контроле ведомства.

Ранее МЧС ликвидировало открытое горение на НПЗ в Туапсе. Напомним, что 28 апреля в Туапсе после падения БПЛА загорелся нефтеперерабатывающий завод. В городе только недавно потушили пожар на территории морского терминала, вследствие чего там выпал черный налет после дождя, а в воздухе зафиксировали превышение концентрации вредных веществ.

