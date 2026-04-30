В Татарстане на Волге перевернулась лодка с рыбаком, он погиб

Следственные органы Центрального МСУТ СК России организовали доследственную проверку по статье 263 УК РФ

В Татарстане следователи СК России выясняют обстоятельства речного инцидента, в результате которого погиб мужчина.

По предварительным данным, днем 29 апреля 2026 года на реке Волге, в районе поселка Васильево в Зеленодольском районе Татарстана, недалеко от берега перевернулась лодка с рыбаком. Местный житель 1961 года рождения находился без спасательного жилета и, оказавшись в воде, утонул.

Следственными органами Центрального МСУТ СК России организована доследственная проверка по статье 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека». Проводится комплекс проверочных мероприятий. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.



