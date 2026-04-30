Минобороны: за сутки сбиты 571 беспилотник и 7 авиабомб ВСУ
Министерство обороны России провело брифинг, в ходе которого сообщило о новых данных за сутки. Вооруженные силы РФ нанесли поражение энергетической инфраструктуре, используемой в интересах ВСУ.
Силами Черноморского флота в акватории Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ. Российские средства противовоздушной обороны за сутки сбили 2 снаряда HIMARS, 7 управляемых авиабомб и 571 беспилотник ВСУ. Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 125 военных за сутки.
