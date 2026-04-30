Медведев: европейцы желают кончины России, не понимают и не хотят слышать

Медведев также заявил, что Европа и США сейчас «как пауки в банке», а противоречия между ними и Вашингтоном со всем миром приведут к победе России

Фото: Роман Хасаев

Европейцы желают кончины России, не понимают ее и не хотят слышать, заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он также отметил, что нынешнее развитие событий опровергло иллюзии об отношениях России с Западом и конфликт носит экзистенциальный характер. Россия должна заниматься своей страной и ее развитием.

По словам Медведева, Европа и США сейчас «как пауки в банке»: «Будем смотреть дальше, запасаясь попкорном». Он также считает, что конфликт на Ближнем Востоке в обозримом будущем не закончится.

Медведев добавил, что противоречия между Европой и США и Вашингтоном со всем миром приведут к победе России. «Базарные схемы» в геополитике не работают, урегулирование международных конфликтов на базе сделки невозможно. Капитуляция, по его мнению, является наиболее эффективным способом прекращения конфликтов».

Ариана Ранцева