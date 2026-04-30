Исполняющим обязанности мэра Уфы назначен Сергей Кожевников

Предыдущий градоначальник Ратмир Мавлиев обвинен в превышении должностных полномочий и отправлен в СИЗО

Исполняющим обязанности мэра Уфы назначили первого заместителя главы администрации Сергея Кожевникова. Об этом сообщили в администрации города. Предыдущий градоначальник — Ратмир Мавлиев — обвинен в превышении должностных полномочий и отправлен в следственный изолятор.

Кожевникову 51 год. Он родился в Уфе, окончил Уфимский энергетический техникум и институт экономических преобразований и управления рынком в Москве. Более 15 лет проработал в ОАО «УМПО», где прошел путь от электромонтера до начальника цеха. С 2015 по 2022 год занимал должность главы администрации Калининского района. С 2022 года был заместителем мэра Уфы.



Сегодня суд в Башкирии избрал меру пресечения в виде ареста в отношении обвиняемого в получении взятки мэра Уфы Ратмира Мавлиева.



Ариана Ранцева