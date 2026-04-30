Российские войска взяли под контроль Корчаковку в Сумской области

13:08, 30.04.2026

Российские войска установили контроль над селом Корчаковка в Сумской области и освободили Новоалександровку в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

— Подразделения группировки войск «Север» активными действиями установили контроль над населенным пунктом Корчаковка Сумской области. Подразделения группировки войск «Центр» в результате решительных действий освободили населенный пункт Новоалександровка Донецкой Народной Республики, — сообщили в российском военном ведомстве.

Ариана Ранцева

