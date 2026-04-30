Роман Джумабаев назначен главврачом БСМП в Набережных Челнах
Джумабаев окончил КГМУ, карьеру в БСМП начинал санитаром неврологического отделения
По поручению министра здравоохранения Татарстана Альмира Абашева Роман Джумабаев назначен главным врачом больницы скорой медицинской помощи имени Р.С. Акчурина, сообщает телеграм-канал БСМП.
Джумабаев в 2013 году окончил Казанский государственный медицинский университет по специальности «Лечебное дело», в 2014 году — ординатуру по специальности «Неврология». Карьеру в БСМП начал в 2014 году санитаром неврологического отделения, затем работал врачом-неврологом, позже стал заместителем главного врача по медицинской части. С 2023 года по январь 2026 года занимал должность заведующего отделением ультразвуковой диагностики БСМП.
