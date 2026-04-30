В Казани запустили первый фонтан на набережной Казанки

Всего в этом сезоне будет запущен 31 объект, завершающим станет комплекс на протоке Булак, состоящий из 56 элементов

Фото: Динар Фатыхов

В Казани запустили первый фонтан в этом сезоне — на набережной Казанки. Сегодня зажурчит фонтан в сквере Славы. А завтра по плану — фонтаны на улице Баумана, в сквере Белинского, парке Петрова и на площади у Дворца культуры железнодорожников, сообщает Комитет внешнего благоустройства Казани.

Всего в этом сезоне будет запущен 31 объект. Завершающим станет комплекс на протоке Булак, состоящий из 56 элементов. Выполнить включение всех фонтанов планируется к середине мая.

Ариана Ранцева