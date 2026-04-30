В Набережных Челнах с 4 мая начнут отключать отопление

Отопление в Набережных Челнах начнут отключать с 4 мая, сообщает администрация города. В прошлом году из‑за внезапного похолодания тепло пришлось включать снова после отключения. Этот опыт учли при выборе даты отключения в этом году.

Как только отопительный сезон закончится, работники Набережночелнинских тепловых сетей начнут проверять теплосети. Они проведут гидравлические испытания — проверят, насколько сети прочные и нет ли в них утечек. Это нужно, чтобы зимой отопление работало без сбоев.

Жителей просят заранее проверить отопление в своих домах. Стоит осмотреть радиаторы, при необходимости поменять уплотнители, выпустить воздух из батарей и убедиться, что краны и другая запорная арматура работают нормально.

