«Может скрываться афера»: топ самых дорогих готовых бизнесов, продающихся в Татарстане

В республике стоимость готовых бизнесов доходит до 3,5 млрд рублей, но зачастую цена завышена, и при покупке проект стоит проверять до трех месяцев

В Татарстане продается больше 1 тыс. проектов готового бизнеса. Цены на них варьируются от 100 тыс. за аппарат-кофейню и до 3,5 млрд рублей за ферму. При этом эксперт предупредил, что при покупке подобного бизнес-продукта следует соблюсти ряд правил. О том, какие бизнесы стоят в республике дороже всего, почему предприниматели продают «рабочие схемы» и как оценивают их стоимость, — в материале «Реального времени».



Животноводческий комплекс в Чистополе за 3,5 млрд рублей

На сегодняшний день в Татарстане насчитывается больше 1 тыс. предложений о продаже готового бизнеса. Цены на проекты начинаются с 100 тыс. рублей за аппарат-кофейню, а доходят до нескольких млрд рублей за ферму. В списках присутствуют как франшизы, так и самостоятельные объекты, следует из объявлений, опубликованных на одной из площадок.

Самый дорогой проект, находящийся в продаже, — животноводческий комплекс в Чистополе за 3,5 млрд рублей. Судя по описанию, ферма приносит в среднем 31,4 млн рублей чистой прибыли в месяц, а окупится примерно за шесть лет. Само предприятие работает на месте уже 8 лет. Также в сумму сделки входит земля площадью 1,65 тыс. км. м, помещение 30 тыс. «квадратов», 3,8 тыс. голов крупного рогатого скота. Среди указанных направлений деятельности — растениеводство, заготовка кормов и молочное производство.

На втором месте — колхоз ООО «Агромолл» за 988 млн рублей в Нижнекамском районе республики. Проект приносит около 28 млн рублей «чистыми» в месяц и может окупиться за семь лет. Коллективное хозяйство представлено на рынке пять лет, имеет пять сотрудников в штате. В стоимость входит земельный участок площадью 11,4 тыс. га, помещение (16,6 тыс.) и техника. Основная специализация — выращивание зерна.

Замыкает тройку ООО «Волжские воды — К», чья деятельность направлена на производство лечебно-столовой воды. Стоимость такого производства, расположенного в Тетюшском районе Татарстана, составляет 490 млн рублей, а оставшийся объем ресурса, доступного для заготовки и добычи, оценивается в 1 млн тонн. При этом выручка, расходы и чистая прибыль в описании не даются. Компания представлена на рынке уже 15 лет.

В Татарстане снова растет интерес к IT-бизнесам

С начала 2026 года в Татарстане снова растет интерес к IT-бизнесам и бизнесам в сфере услуг — спрос на них вырос квартал к кварталу на 75% и 18% соответственно. Еще один продолжающийся тренд — ПВЗ и автобизнесы, спрос на них увеличился на 10% и 7% соответственно, следует из аналитики сервиса «Авито».

— Мы видим перераспределение интереса в пользу более понятных и управляемых форматов. В первую очередь это ПВЗ и арендные бизнесы — модели с относительно предсказуемой экономикой и более низким порогом входа. В условиях неопределенности предприниматели чаще выбирают решения, где проще оценить окупаемость и быстрее выйти на стабильный денежный поток. Поэтому спрос смещается от более сложных проектов к форматам с понятной операционной моделью, — сообщил «Реальному времени» директор бизнес-направления «Авито Бизнес 360» Александр Мирской.

При этом в целом в республике объем предложения о продаже готового бизнеса, в сравнении с прошлым годом, практически не изменился и остается стабильным. Рост наблюдается только в категориях ПВЗ (+54% год к году), развлечений (+17%) и сфере общепита (+9%).



Что касается цен, то сильнее всего подешевели за квартал IT-бизнесы (-10%, до 63 тыс.), производства (-5%, до 822 тыс.) и фирмы из сферы развлечений (-4%, до 1,1 млн). Практически не изменилась стоимость предприятий в сфере общепита (90 тыс.), а проекты в сфере туризма подорожали на 4%, до 10,5 млн рублей в среднем.

«Изначально владелец бизнеса оценивает проект выше, чем он стоит на самом деле»

При оценке стоимости готового бизнеса продавец высчитывает потенциальную прибыльность, текущие процентные ставки, сообщил «Реальному времени» президент Союза предпринимателей и арендаторов России Андрей Бунич.



— Также берется в расчет временная стоимость денег, или сколько бизнес может принести со временем, сколько он будет стоить. Дело в том, что цены растут, процентные ставки меняются, и человеку следует понимать, что станет с вложенной суммой, — сказал он.

Кроме того, продавец считает сравнительные издержки: сравнивает потенциальные возможные вложения в другие бизнес-проекты, высчитывает эффективность конкурентов.

— Смотрят и на организационные перспективы самого бизнеса. Бизнес — это не только экономический и финансовый капитал, а в том числе и организационный капитал. В этой ситуации продавец оценивает, насколько коллектив завязан с какими-нибудь социальными связями, — подчеркнул Бунич.

При этом делается оценка исходя из истинного реального финансового состояния, так называемого Dudigens (комплексная проверка компании или актива, позволяющая выявить риски, подтвердить достоверность информации и принять обоснованное решение о сделке или инвестициях, — прим. ред.).

— Речь о том, что обычно не всегда видно: бухгалтерия и так далее. Изначально владелец бизнеса оценивает проект выше, чем он стоит на самом деле, но после анализа перечисленных факторов продавец получает понимание на перспективу, на пять-десять лет, и с учетом этого принимает решение, — добавил эксперт.

Желание выйти в наличные, чтобы перекрыть проблемы другого бизнеса

Одна из причин, по которой предприниматель может продавать готовый прибыльный бизнес, является желание выйти в наличные для того, чтобы перекрыть проблемы другого своего бизнеса, который в представлении собственника более важный и имеет шансы стать рентабельным в ближайшем будущем. В таком случае человек решает продать, например, маленький непрофильный бизнес, находящийся под контролем того или иного лица или компании, сообщил «Реальному времени» руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов.



— Также под прибыльным бизнесом может скрываться афера. Иными словами, на бумаге анонсированы одни цифры, а в реальности проект не приносит таких средств. Именно поэтому перед покупкой вы должны тщательно все проверить, поскольку, согласно негласному правилу, прибыльное предприятие мало кто готов продать. От него, конечно, могут отказаться, но для этого должно произойти определенное стечение обстоятельств, — сказал экономист.

Еще один важный момент — уступка по капиталу.

— Например, вы покупаете автомастерскую с нанятым персоналом, с оборудованием, стоимость которого можно определить, посмотреть, все описано и зафиксировано. При таких условиях покупка может стать выгодной, потому что вам уступают этот бизнес, допустим, за половину от его номинальной стоимости. Аналогичная история может случиться с лесообрабатывающим, деревообрабатывающим производством или мебельным предприятием, где есть капитальные вложения. В данном случае речь идет не просто про бизнес в сфере услуг, главная ценность которого состоит в его клиентах, а про предприятие, которое вам может быть полезно с точки зрения вашего профиля, — объяснил Колташов.

В качестве примера экономист разобрал ситуацию с автомастерскими. Допустим, человек хочет приобрести некий проект, чтобы расширить свою небольшую сеть по ремонту авто. Ему не нужно, чтобы в приобретаемой им «точке» был поток клиентов, да и сама база проверенных автовладельцев у него есть. Однако ему необходимо перераспределить часть заказов. В данном случае он может в сервисе, расположенном не в очень удачной локации, проводить капремонты. В итоге предприниматель все равно будет в прибыли, потому что запуск похожего проекта с нуля потребует на 30—40%, а то и на 50% больше затрат.

Понаблюдать за приобретаемым бизнес-проектом на протяжении 1—3 месяцев

Чтобы не купить «воздух», нужно понаблюдать за приобретаемым бизнес-проектом на протяжении 1—3 месяцев, отметил Колташов.

— Если вы приобретаете, допустим, кондитерскую, то следует проверить, что «точка» действительно делает кондитерские изделия, действительно продает энный объем пирожных. При проверке клиентской базы следует увидеть этих покупателей вживую, чтобы убедиться, что эта пара покупает такие-то сладости, другие покупатели — ту и ту «кондитерку», — описал собеседник издания.

При проверке работоспособности оборудования можно посетить объект со своими мастерами, которые сами дадут вердикт: что работает, а что нет, какие станки стоят своих денег, а какие уже разрушены до основания.

— Если пренебречь данными правилами, то вы рискуете купить хлам, переплатив за него 50—70% стоимости, а взамен получите только головную боль, — резюмировал эксперт.