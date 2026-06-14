Аксаков допустил, что дифференцированную семейную ипотеку введут с 1 июля

Минфин и Минстрой РФ должны до этой даты разработать предложения относительно введения различных ставок

Фото: Артем Дергунов

С 1 июля в России может быть введена дифференцированная семейная ипотека, высказал мнение председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, чьи слова приводит РИА Новости.

По словам Аксакова, Минфин и Минстрой РФ должны до этой даты разработать предложения относительно введения различных ставок по семейной ипотеке в зависимости от количества детей, о чем сообщало правительство в конце марта.

— Я надеюсь, что с 1 июля такая дифференциация будет реализована. По крайней мере, представители правительства, с которыми я общался, поддерживают эту позицию, — отметил он.

Депутат добавил, что условия для семейной ипотеки устанавливает правительство, которое определяет правила. «Я принимал участие в обсуждениях по поводу дифференциации ставок по семейной ипотеке, но они продолжаются, и, на мой взгляд, немного затянулись», — заключил Аксаков.

Ранее депутат ГД Андрей Миронов заявил, что государство должно частично закрывать ипотеку за рождение детей.

Никита Егоров