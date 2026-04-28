Резкое падение налоговых поступлений, штрафы для свидетелей и налог для крипторынка

Обзор налоговых новостей прошедшей недели

Фото: Реальное время

Минувшие семь дней получились богатыми на налоговые новости. При этом сложно сказать, насколько позитивной неделя оказалась для обычных граждан и бизнеса. В очередной раз законотворцы обсуждали введение штрафов — теперь для свидетелей за неявку к налоговикам, новые налоги — для крипторынка. Тем временем Минфин зафиксировал падение налоговых поступлений в бюджет. Подробности — в еженедельном обзоре «Реального времени».

ФНС не будет полностью блокировать счета россиян из-за долгов по налогам

С 1 ноября прошлого года Федеральной налоговой службе (ФНС) разрешили взыскивать долги по некоторым видам налогов с граждан и самозанятых без суда. А на минувшей неделе появилась информация, что налоговики получили добро на блокировку банковских счетов россиян без судебного разрешения. Однако она не подтвердилась. Точнее, подтвердилась не в полном объеме. Ведь блокировать счета налоговики все же смогут, но с определенными нюансами.

— Сумма денежных средств, которая превышает сумму долга, доступна плательщику... Процедура взыскания задолженности со счетов налогоплательщиков — физических лиц в банке инициируется в случае неуплаты налогов в срок, — уточнили в ФНС для ТАСС.

Максим Платонов / realnoevremya.ru

При этом операции по счетам будут приостановлены до полного погашения задолженности.

Сама процедура блокировки включается не сразу. Вначале налогоплательщику отправят требование об уплате со сроком погашения. Если оно не исполнено, то выносится решение о взыскании. Спустя семь дней с даты отправки решения, в случае неисполнения обязанности, заблокируют банковский счет физлица.

Выглядит достаточно лояльно, однако введение подобного механизма лишь создаст очередные трудности для банков. По крайней мере, это точно не остановит массовый отток денег граждан в наличность.

Налоговые поступления упали на 22%

Худшие опасения экспертов, прогнозировавших падение налоговых показателей, кажется, начали оправдываться. На неделе в Минфине отчитались о значительном сокращении выплат от малого бизнеса. В начале 2026 года налоговых поступлений оказалось более чем на 22% меньше, чем в аналогичном прошлогоднем периоде.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

В статистику вошли те компании и предприниматели, кто использует специальные режимы налогообложения — УСН, ПСН, ЕСХН, НПД. В связи с этим больше всего от реформы налоговиков пострадали регионы, куда как раз поступает большинство сборов по спецрежимам. При этом почти в 50 раз выросли налоги от АУСН — до 41,9 млрд рублей. Именно на этот режим перешли многие малые бизнесы после новогодних изменений в налоговом законодательстве.

Налоговики уже поспешили оправдаться тем, что ничего страшного в данном падении нет. Мол, все это по причине переноса времени оплаты патента и других факторов. Но власти все равно смягчили налоговую реформу по НДС, УСН и ПСН. Закон с налоговыми льготами на днях подписал президент Владимир Путин.

Свидетелям увеличат штрафы

В Госдуму на рассмотрение поступил законопроект, ужесточающий ответственность для свидетелей налоговых правонарушений. Предполагается, что штраф за неявку увеличат с 1 тыс. до 5 тыс. рублей, а за неправомерный отказ от дачи показаний — с 3 тыс. до 7 тыс. рублей.

Авторы инициативы считают, что существующие санкции не стимулируют граждан исполнять обязанности по явке в налоговые органы. Прежде всего законопроект направлен на усиление ответственности при выявлении признаков нелегальной занятости и «серых» зарплат в стране. Таким образом законотворцы хотят улучшить дисциплину граждан в вопросе пресечения распространенных налоговых нарушений работодателей.

Олег Тихонов / realnoevremya.ru

Между тем законопроект появился спустя два месяца после того, как Конституционный суд России отказал налоговикам в их давней практике вызова подозреваемых в качестве свидетелей. Судебная инстанция тогда указала на необходимость установления в законе отдельной налоговой ответственности по вопросу неявки для дачи показаний.

Крипторынок обложат налогами

Минфин предложил донастроить налогообложение операций с криптовалютой и цифровыми финансовыми активами путем внесения поправок в Налоговый кодекс (НК). Документ одобрен правительственной комиссией по законопроектной деятельности, сообщают «Ведомости». Данные изменения должны стать частью полномасштабного плана государства по обелению экономики.

В частности, предлагается обложить операции с криптовалютами и цифровыми валютами НДФЛ (налогом на доходы физлиц) при продаже или ином выбытии актива. Налог будет высчитываться от разницы между полученным доходом и понесенными расходами (список планируется сделать открытым). Самим гражданам напрямую платить ничего не придется — эту обязанность переложат на брокеров или доверительных управляющих.

При этом поправки предусматривают введение налога на прибыль для криптообменников и цифровых депозитариев. Одновременно с этим их освободят от уплаты НДС. Напомним, в прошлом году с 1 января были установлены налоговые ставки: налог на прибыль — 25%, для граждан и ИП — НДФЛ по прогрессивной шкале 13—22%.

Некоторые эксперты предполагают, что власти поторопились облагать крипторынок новыми налогами. Такие изменения вряд ли заставят владельцев криптовалюты «выйти из тени». Структурированного механизма поиска и идентификации наличия у граждан цифровых активов пока нет.