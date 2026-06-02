Сотрудники ФСБ вскрыли схему иностранных спецслужб по установке шпионского ПО чиновникам

Рассматриваются версии о причастности к данному делу Великобритании, США и Канады

Фото: Артем Дергунов

В России Федеральная служба безопасности раскрыла крупную схему иностранных спецслужб, направленную на внедрение вредоносного программного обеспечения на мобильные устройства высокопоставленных чиновников.

Как сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ, главными задачами данной операции были сбор данных, прослушивание телефонных разговоров, а также осуществление акустического и видеонаблюдения. Для реализации данной схемы предполагалось задействовать технические возможности крупных международных IT-компаний. Рассматриваются версии о причастности к данному делу Великобритании, США и Канады.

В связи с произошедшим возбуждено уголовное дело по статьям о несанкционированном доступе к компьютерной информации, а также о создании, распространении и использовании вредоносных программ.

Напомним, что еще в середине апреля сотрудники ФСБ задержали троих подозреваемых в подготовке покушения на высокопоставленного представителя правоохранительных органов в Москве. Задержанные являются гражданами Украины, Молдавии и России. Установлено, что они были вовлечены в подготовку теракта с использованием заминированного электроскутера.

Ранее сообщалось, что спецслужбы предотвратили теракт в Туапсе.

Никита Егоров